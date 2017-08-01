Шнуров сравнил сборную России по футболу с Эболой

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выложил в своем Instagram стих, в котором сравнивает сборную России по футболу со смертельно опасной болезнью, которую «человечество никак не победит».

Напомним, ранее британское издание The Economist назвало Сергея Шнурова феноменом нашего времени — зарубежные журналисты считают музыканта «самой большой российской звездой». По их мнению, лидер группировки «Ленинград», который вошел в список самых богатых знаменитостей журнала Forbes, совершил революцию в музыке и стал настоящим прорывом не только для российских, но и зарубежных слушателей. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Британское издание The Economist назвало Сергея Шнурова феноменом нашего времени

Василиса Старшова покинула группу «Ленинград»

Фоторепортаж: «Юбилейный» концерт группировки «Ленинград» в Москве

Богемные платья и крейзи-ботфорты — изучаем стиль Матильды Шнуровой

Сергей Шнуров сыграет в комедии о похудении

Шнуров и Пиотровский готовят книгу об истории русского мата

Сергей Шнуров принял участие в рэп-баттле в Петербурге

Сергей Шнуров: «Художественная среда, как депутаты ЗакСа, — никто не знает, как выглядят эти люди»