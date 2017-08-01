Шнуров сравнил сборную России по футболу с Эболой
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выложил в своем Instagram стих, в котором сравнивает сборную России по футболу со смертельно опасной болезнью, которую «человечество никак не победит».
Напомним, ранее британское издание The Economist назвало Сергея Шнурова феноменом нашего времени — зарубежные журналисты считают музыканта «самой большой российской звездой». По их мнению, лидер группировки «Ленинград», который вошел в список самых богатых знаменитостей журнала Forbes, совершил революцию в музыке и стал настоящим прорывом не только для российских, но и зарубежных слушателей.
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