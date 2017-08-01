Алиса Вокс удалила клип «Малыш» из Youtube
Бывшая солистка группировки «Ленинград», ныне сольная исполнительница Алиса Вокс удалила со своего Youtube-канала клип «Малыш», сюжет которого повествует о школьниках, которые ходят на митинги. На это обратил внимание пользователь видеоплатформы Feel Good.
В клипе Вокс появляется в образе учительницы, которая советует оппозиционно настроенному школьнику «не лезть в политику» и «учить матчасть». В видео есть прямая отсылка к митингам оппозиции, которые прошли 26 марта.
В мае «Дождь» сообщил, что клип «Малыш» Алисе Вокс заказал бывший сотрудник администрации президента Никита Иванов, который якобы сам организовал съемки. Сама же певица утверждала, что ее песня не относится к политике. «Я писала песню не про политику, на хрена они меня туда припутали, я не понимаю», — заявила Вокс.
Пользователи Youtube снова выложили видео, и на данный момент оно доступно к просмотру.
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