Нетребко и Киркоров стали самыми высокооплачиваемыми музыкантами России

Российская оперная певица Анна Нетребко возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes. За минувший год она заработала $7,5 млн. На втором месте разместился Филипп Киркоров — его доход оказался на $100 тыс. меньше.Третью строчку занял рэпер Тимати, заработавший $6,6 млн.

Кроме того, в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов России вошли Григорий Лепс и Дима Билан (по $6 млн), группа «Би-2» ($5,7 млн), Сергей Шнуров и Земфира (по $5 млн), Николай Басков ($4,3 млн) и Егор Крид ($4 млн). Как отмечает Forbes, в этом году в рейтинг впервые попал другой рэпер — Oxxxymiron. Он расположился на 44-м месте, доход составил $1,3 млн.

Помимо годового дохода при составлении рейтинга учитывается частота упоминаний в СМИ, а также интерес, который музыкант вызывает у аудитории в Интернете. Forbes отмечает, что за последние годы цифровая революция существенно изменила шоу-бизнес. Раскрутка артистов сейчас идет преимущественно в Интернете. Только добившись популярности онлайн, исполнитель может рассчитывать на концертные туры и выгодные рекламные контракты.

Ранее российское издание Forbes опубликовало рейтинг самых богатых знаменитостей, в число которых вошли Ольга Бузова и Ксения Собчак.

По материалам «ДП».