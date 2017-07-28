Британское издание The Economist назвало Сергея Шнурова феноменом нашего времени

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram видео, которое было создано британским изданием The Economist. Музыкант сообщил, что скоро будет опубликована полная версия ролика и представлено интервью. 

Британские журналисты назвали Шнурова феноменом нашего времени — по их мнению, российский музыкант совершил революцию в музыке и стал настоящим прорывом не только для российских, но и зарубежных слушателей: «Самая большая российская звезда... Сергей Шнуров — один из самых влиятельных людей в России... Но то, что он делает, больше, чем просто музыка. Это искусство во всех его проявлениях».

Недавно Шнуров вошел в список самых богатых российских знаменитостей журнала Forbes. Его доход составил пять миллионов долларов.

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