БГ представил философскую песню с матерным словом

Борис Гребенщиков выпустил новую песню и выложил ее на Youtube. Один из куплетов композиции «Время *********** [напиться]» звучит так:

Время умирать и время рождаться,

Время обнимать и время уклоняться,

Время бить челом и время ерепениться,

И вот оно — время *********** [напиться].

 

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