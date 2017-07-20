БГ представил философскую песню с матерным словом
Борис Гребенщиков выпустил новую песню и выложил ее на Youtube. Один из куплетов композиции «Время *********** [напиться]» звучит так:
Время умирать и время рождаться,
Время обнимать и время уклоняться,
Время бить челом и время ерепениться,
И вот оно — время *********** [напиться].
Напомним, ветеран рок-движения станет арт-директором фестиваля всемирной музыки «Части Света», который пройдет 9 сентября на Елагином острове.
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