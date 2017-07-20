БГ представил философскую песню с матерным словом

Борис Гребенщиков выпустил новую песню и выложил ее на Youtube. Один из куплетов композиции «Время *********** [напиться]» звучит так:

Время умирать и время рождаться,

Время обнимать и время уклоняться,

Время бить челом и время ерепениться,

И вот оно — время *********** [напиться].