Опубликован рейтинг самых популярных петербургских музыкантов

Сервис «Яндекс.Музыка» провел исследование и выяснил, каких музыкантов из Петербурга любят больше всего. Аналитики также узнали, что местные группы и исполнители пользуются у петербуржцев большей популярностью, чем в целом по стране. Например, песни группы «Самое большое простое число» в Петербурге слушают в 2,5 раза чаще, чем в остальных городах.

В целом ТОП 10 популярных в Петербурге исполнителей выглядит так:

1. Кино

2. Ленинград

3. Сплин

4. Король и шут

5. Пикник

6. Кукрыниксы

7. Oxxxymiron

8. Танцы Минус

9. Алиса

10. Аквариум

Полная версия исследования представлена на сайте компании.