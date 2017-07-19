Опубликован рейтинг самых популярных петербургских музыкантов
Сервис «Яндекс.Музыка» провел исследование и выяснил, каких музыкантов из Петербурга любят больше всего. Аналитики также узнали, что местные группы и исполнители пользуются у петербуржцев большей популярностью, чем в целом по стране. Например, песни группы «Самое большое простое число» в Петербурге слушают в 2,5 раза чаще, чем в остальных городах.
В целом ТОП 10 популярных в Петербурге исполнителей выглядит так:
1. Кино
2. Ленинград
3. Сплин
4. Король и шут
5. Пикник
6. Кукрыниксы
7. Oxxxymiron
8. Танцы Минус
9. Алиса
10. Аквариум
Полная версия исследования представлена на сайте компании.
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