Илья Демуцкий поборется с композиторами «Ла-Ла Ленда» и «Прибытия»

Петербургский композитор Илья Демуций стал номинантом на премию World Soundtrack Awards в категории Public Choice за музыку к фильму «Ученик» Кирилла Серебренникова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В этой номинации также представлены саундтреки к фильмам «Красавица и Чудовище», «Ла-Ла Ленд», «Логан», «Прибытие и другие. «То есть шансов никаких, но всё равно приятно!!», — шутит композитор.

В этом году Илья Демуцкий стал номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru». 34-летний выпускник консерваторий Петербурга и Сан-Франциско, лауреат нескольких профессиональных конкурсов, работающий во всех жанрах академической музыки, от симфонической до камерной, сочинивший музыкальное сопровождение для церемонии открытия XI Паралимпийских игр в Сочи, в прошлом году получил национальную премию «Золотая маска» как автор балета Большого театра «Герой нашего времени», а «Лучшим композитором Европы 2016» его признала Европейская киноакадемия за саундтрек к фильму Кирилла Серебренникова «Ученик».