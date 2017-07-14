PMI прокомментировал слухи о продаже лишних билетов на Depeche Mode

Пресс-служба медиахолдинга PMI объяснила «Собака.ru» почему во время концерта Depeche Mode на танцполе в СКК было не протолкнуться. Напомним, в четверг 13 июля после концерта легендарных британских музыкантов в комментариях в сети многие жаловались на чрезмерную духоту в зале и слишком большое количество людей на площадке танцпола. Петербургские меломаны заподозрили компанию PMI в продаже лишних билетов на концерт.

«Почему-то все решили столпиться именно в центре танцпола. Конечно, проход на танцпол в СКК довольно узкий, но он там был не один, и по правую и левую стороны танцпола людей было все-таки не так много, как в центре», — сообщила представитель PMI. В компании также опровергли слухи о продаже лишних билетов на выступление.

В пресс-службе медиахолдинга также уточнили, что СКК вмещает до 27 тысяч людей, но на данный момент точное количество пришедших на Depeche Mode неизвестно и будет уточнено в ближайшее время.

Корпорация PMI занимается организацией концертов Depeche Mode, Scorpions и других известных исполнителей в Петербурге.