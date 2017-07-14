PMI прокомментировал слухи о продаже лишних билетов на Depeche Mode

Пресс-служба медиахолдинга PMI объяснила «Собака.ru» почему во время концерта Depeche Mode на танцполе в СКК было не протолкнуться. Напомним, в четверг 13 июля после концерта легендарных британских музыкантов в комментариях в сети многие жаловались на чрезмерную духоту в зале и слишком большое количество людей на площадке танцпола. Петербургские меломаны заподозрили компанию PMI в продаже лишних билетов на концерт. 

«Почему-то все решили столпиться именно в центре танцпола. Конечно, проход на танцпол в СКК довольно узкий, но он там был не один, и по правую и левую стороны танцпола людей было все-таки не так много, как в центре», — сообщила представитель PMI. В компании также опровергли слухи о продаже лишних билетов на выступление. 

В пресс-службе медиахолдинга также уточнили, что СКК вмещает до 27 тысяч людей, но на данный момент точное количество пришедших на Depeche Mode неизвестно и будет уточнено в ближайшее время. 

Корпорация PMI занимается организацией концертов Depeche Mode, Scorpions и других известных исполнителей в Петербурге. 

 

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Олег Тиньков и Ольга Слуцкер посетили концерт Depeche Mode

Фоторепортаж: концерт Depeche Mode в Петербурге

Как Depeche Mode проводят время в Петербурге?

Певица LP соберет Ледовый дворец

Дейв Гаан: «Мы в Depeche Mode до сих пор не чувствуем себя популярной группой»

Depeche Mode выпустили новый альбом «Spirit»

Стала известна точная дата выхода альбома Depeche Mode

В Петербурге выступят легендарные Depeche Mode