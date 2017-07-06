Петербуржцам в июле бесплатно покажут оперу под открытым небом

С 12 по 22 июля в Петербурге пройдет фестиваль «Опера — всем», в рамках которого артисты выступят на нескольких открытых площадках города: на территории Петропавловской крепости, на улице Зодчего России, в ЦПКиО им. С.М. Кирова, а также у Екатерининского дворца в Царском селе. На все представления вход бесплатный.

Основным организатором фестиваля «Опера – всем» выступает Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-Холл».

Фестиваль 12 июля откроет опера «Руслан и Людмила» Михаила Глинки. Спектакль пройдет на Соборной площади Петропавловской крепости, а 15 июля пространство архитектурного ансамбля улицы Зодчего России и Александринского театра превратится в театральную площадку, где покажут оперу Джузеппе Верди «Риголетто».

Также в программе — «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера и «Кармен» Жоржа Бизе.

Подробнее о программе фестиваля можно узнать на сайте театра «Мюзик-Холл».

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