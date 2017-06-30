Рисунок Виктора Цоя был продан за 250 тысяч рублей

На торгах аукционного дома «Литфонд», посвященных современному искусству, был продан рисунок Виктора Цоя «Без названия (Битва)» из частной коллекции. Выполненный фломастером набросок музыканта датируется 1987 годом. На прошедшем аукционе он был продан по номиналу — за 250 тысяч рублей. Об этом « Собака.ru» сообщила пресс-служба дома. 

Помимо рисунка легендарного рок-музыканта, большой интерес у коллекционеров вызвали работы Владимира Дубосарского. Его работу «Выход» 2016 года приобрели за 280 тысяч рублей. Также были проданы две акварели художника из серии «Грибы», созданные специально для торгов.

 

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