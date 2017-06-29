Раф Симонс снял видео для The XX

Креативный директор Calvin Klein Раф Симонс стал автором нового видео для группы The XX на песню «I Dare you». В съемках клипа также приняли участие новые музы бренда — актриса Милли Бобби Браун, ставшая известной после сериала «Очень странные дела», дочь короля поп-музыки Пэрис Джексон, а также актер Эштон Сандерс, снявшийся в оскароносной ленте «Лунный свет».  

Дизайнер разработал для музыкального видео креативную концепцию, а режиссером ролика стал Аласдар Маклиллан. 

Напомним, Раф Симонс стал новым креативным директором Calvin Klein в июле прошлого года. 

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Раф Симонс показал редкие кадры обнаженной Кейт Мосс

Кендрик Ламар выпустил клип с аллюзией на Тарковского

Умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев

Стала известна полная программа фестиваля Present Perfect

«ВКонтакте» объявила хедлайнеров третьего VK Fest

В Петербурге вандалы разгромили могилу Цоя

Иван Ургант и Сергей Шнуров схлестнулись на «Версусе»

«Мы вышли из Кино»: в сети опраздновали 55-летие Виктора Цоя