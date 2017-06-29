Раф Симонс снял видео для The XX
Креативный директор Calvin Klein Раф Симонс стал автором нового видео для группы The XX на песню «I Dare you». В съемках клипа также приняли участие новые музы бренда — актриса Милли Бобби Браун, ставшая известной после сериала «Очень странные дела», дочь короля поп-музыки Пэрис Джексон, а также актер Эштон Сандерс, снявшийся в оскароносной ленте «Лунный свет».
Дизайнер разработал для музыкального видео креативную концепцию, а режиссером ролика стал Аласдар Маклиллан.
Напомним, Раф Симонс стал новым креативным директором Calvin Klein в июле прошлого года.
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