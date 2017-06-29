Кендрик Ламар выпустил клип с аллюзией на Тарковского

Журналисты журнала Dazed обнаружили, что в новом видео Кендрика Самара присутствует аллюзия на фильм «Зеркало» Андрея Тарковского.

 

 

Помимо этого, в клипе множество отсылок к культовым работам одного из классиков американской фотографии Гордона Паркса, который был активистом за равные гражданские права чернокожих и других этнических меньшинств Америки. 

В новом видео также нашли отсылки на известную работу американского фотографа Эллиота Эрвитта «Колорадо» 1955 года. 

Клип «Element» на трек с нового альбома «Damn» вышел накануне. Ролик уже посмотрели более 6,5 миллиона человек.

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