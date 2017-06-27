Стала известна полная программа фестиваля Present Perfect
Международный фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect в третий раз пройдет в Петербурге с 28 по 30 июля и откроется на площадке Музея стрит-арта. В этом году расписание фестиваля расширено до 3-х дней и включает в себя ряд параллельных активностей на важных городских площадках в течение всего уикенда: концерт-открытие, образовательные сессии, официальная afterparty и другие мероприятия под эгидой Present Perfect.
Фестиваль продолжит свою работу на 6 петербургских площадках: от пространств острова Новая Голландия и до небольших музыкальных клубов.
Расписание фестиваля:
27-29 июля, четверг-суббота
Онлайн-вещание Red Light Radio
«Пре-активация» фестиваля пройдет с участием голландского проекта Red Light Radio. Впервые в Петербург приедет легендарная амстердамская радиостанция, которая известна своими ежедневными шоу, собственным магазином, вечеринками и передвижной студией, кочующей по главным фестивалям планеты. Суть сотрудничества Present Perfect Festival и Red Light Radio – предоставить возможность российским артистам «прозвучать» на европейскую аудиторию радиостанции.
27 июля Red Light Radio начнет эфир из своей петербургской студии, которая расположится в клубе «Танцплощадка». Эфиры продолжатся 28 июля, после чего в «Танцплощадке» состоится официальная pre-party фестиваля при участии голландского диджея Orpheu the Wizard – одного изоснователей Red Light Radio.
29 июля Red Light Radio выйдет в прямой эфир на главной площадке фестиваля в Музее стрит-арта, где представит свой танцпол, состоящий из артистов уже заявленных в программе Present Perfect. Выступления пройдут в режиме включенных камер – их увидит весь мир.
28 июля, пятница.
Откроется образовательный блок на острове «Новая Голландия».
С 19.30 до 23.00 состоится вечерний концерт – открывающее событие фестиваля. По этому случаю выступят лондонский саунд-продюсер Actress, только что выпустивший альбом на лейбле Ninja Tune, пионеры индастриал-музыки из Шеффилда – трио Clock DVA, культовый проект одного из основоположников электро Джеральда Дональда – Dopplereffekt. Программу откроет live-выступление петербургского продюсера Flaty.
Лайвы Clock DVA и Dopplereffekt заявлены, как аудио-визуальные перформансы.
С 23.00 до 6.00 к уже объявленной pre-party Red Light Radio x Present Perfect Festival в «Танцплощадке» добавится вечеринка в клубе Stackenschneider, где выступит пионер немецкой электроники - Atom TM.
29 июля, суббота.
Главное событие всей фестивальной программы — двадцатичасовое музыкальное событие в Музее cтрит-арта.
В лайн-апе представлено более 40 электронных музыкантов со всего мира, работающих в различных жанрах. Ожидается выступление лучшего диджея мира по версии британского Mixmag The Black Madonna, а также пионеров хаус-музыки: DJ Pierre, Virgo Four и Traxx, центрального представителя всего драм-н-бейс движения LTJ Bukem, англичан Ben UFO и Daniel Avery, и техно-проекта Planetary Assault Systems.
Уже по традиции международный онлайн-проект Boiler Room займет одну из пяти сцен фестиваля и проведет шестичасовой эфир из бывшей котельной в Музее уличного искусства. На завершающем событии в рамках коллаборации Boiler Room и Ballantine’s True Music выступят один из центральных джангл и брейкбит продюсеров планеты — Special Request (aka Paul Woolford), американский первопроходец ghetto tech музыки DJ Godfather, голландские артисты Das Ding и Unit Moebius, а также российские продюсеры Inga Mauer, Kausto и Module Werk.
30 июля, воскресенье.
Официальная Afterparty фестиваля Present Perfect
Лайн-ап и место проведения будут объявлены за день до проведения события. Но уже известно, что свое участие подтвердили несколько хедлайнеров основной программыPresent Perfect. В прошлом году на аналогичной вечеринке выступили американец DJ Stingray, немка Maayan Nidam и канадец Khotin, а закончилась она ранним утром в понедельник.
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