Стала известна полная программа фестиваля Present Perfect

Международный фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect в третий раз пройдет в Петербурге с 28 по 30 июля и откроется на площадке Музея стрит-арта. В этом году расписание фестиваля расширено до 3-х дней и включает в себя ряд параллельных активностей на важных городских площадках в течение всего уикенда: концерт-открытие, образовательные сессии, официальная afterparty и другие мероприятия под эгидой Present Perfect.

Фестиваль продолжит свою работу на 6 петербургских площадках: от пространств острова Новая Голландия и до небольших музыкальных клубов.