«ВКонтакте» объявила хедлайнеров третьего VK Fest

Стали известный хедлайнеры музыкального фестиваля VK Fest, который пройдет 15 и 16 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Среди них — Pendulum, Yellow Claw, Big Russian Boss, «Мумий Тролль», Manizha, LʼOne и Noize MC. Всего на мероприятии выступят более 40 популярных артистов. Об этом «Собака.ру» сообщила пресс-служба социальной сети.

Также на фестивале с концертами выступят «Би-2», Мот, «Miyagi & Эндшпиль», Little Big, Iowa, Estradarada, Макс Барских, Jah Khalib, Елена Темникова, Дельфин, Loboda и другие.

Участниками VK Fest также станут популярные ютьюб-блогеры (Сергей Дружко, YanGo, Николай Соболев, Wylsacom, LizzzTV, Анна Седокова и другие), а также представители легендарных сообществ «ВКонтакте» (MDK, IGM, «Лентач», «Подслушано»).

 

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