Петербурженка сочинила для Оксимирона резюме с которым можно выступать на рэп-баттле

Петербургская художница и публицист Наталья Подлужных сочинила резюме для популярного рэпера Оксимирона так, как будто собралась на рэп-баттл: в тексте она прописала бизнес-идеи, данные о себе, а в конце объявила окончание раунда так, как это делают на «Версусе».

Блоки в резюме петербурженка украсила навигацией в виде значков лондонского метро (Мирон Федоров долгое время жил в столице Англии).

«Как пришла идея, не помню — просто все окружение говорило про Мирона. А я в конце 2016 года как раз решила сменить работу. Думала над тем, в какой проект не жаль инвестировать свое время и идеи. Друг сидел рядом и сказал, что «скоро у Мирона лям» [подписчиков]. Я, помню, зашла на его страничку и подумала: мощно у него, конечно, все, но не стильно. У меня работа связана с созданием планов по развитию, созданием кейсов и так далее. Поэтому я часто оценочно смотрю на интересный движ», — рассказала девушка «Афише Daily».