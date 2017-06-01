На петербургском фестивале Present Perfect выступят Actress и Clock DVA

  •                              Actress (Даррен Каннингем)

Петербургский фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect назвал имена хедлайнеров открытия этого года. На нем выступят лондонский музыкант и саунд-продюсер Actress (в миру Даррен Каннингем), индастриал-трио из Шеффилда Clock DVA, а также электронщики Dopplereffekt. 

Место проведения открытия пока держится в секрете. Сейчас известна только дата: 28 июля. Фестиваль будет проходить три дня, в течение которых запланирован также образовательный блок. Откроет Present Perfect live-выступление петербургского артиста Flaty.

Основное 20-часовое музыкальное событие, в котором заявлено участие около 40 электронных артистов и коллективов, состоится развернется в Музее стрит-арта.  Кроме того, в разных местах города пройдет серия препати и закрывающих вечеринок. Ранее организаторы фестиваля анонсировали выступления The Black Madonna, Ben UFO и Atom TM.

Напомним, команда организаторов Present Perfect Festival — номинанты нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурге». Проголосовать за них еще можно до полуночи 4 июня.  

 

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