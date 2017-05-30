«Мумий Тролль» споет для выпускников на Дворцовой площади

Коллектив Ильи Лагутенко станет хедлайнером концерта, который пройдет во время петербургского праздника «Алые паруса», в ночь с 23 на 24 июня 2017 года.

Организатор праздника – Пятый канал - по традиции предложил самим выпускникам выбрать, каких артистов они хотят увидеть и услышать на главной сцене «Алых парусов».

Праздник выпускников школ Петербурга начнется по традиции в 22.00. Как сообщает комитет по образованию, получить пригласительные билеты, без которых попасть на Дворцовую площадь в этот вечер будет невозможно, ученики смогут с 20 по 22 июня 2017 года в своих школах.