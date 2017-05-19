Фронтмен System of a Down напишет музыку к «Легенде о Коловрате»

Вокалист популярной в России американской рок-группы System of a Down Cерж Танкян нанят в качестве композитора российской картины «Легенда о Коловрате». Об этом сообщила компания «Централ партнершип», снимающая фильм.

Планируется записать шесть композиций, инструментальные партии в которых исполнит группа System of a Down. По словам Танкяна, он уже несколько месяцев трудится над музыкой к «эпическому блокбастеру».

«Легенда о Коловрате» рассказывает о герое «Повести о разорении Рязани Батыем» Евпатии Коловрате. По сюжету он собирает отряд и решает дать отпор татаро-монгольскому полководцу, хану Батыю. Главную роль исполнил Илья Малаков, до этого снимавшийся в сериалах «Повелители снов» и «Партия». Также в фильме заняты Александр Цой, Алексей Серебряков и Александр Ильин-младший.

Режиссером выступал Иван Шурховецкий, для которого это дебютный проект. Продюсер картины — Джаник Файзиев, снявший фильмы «Турецкий Гамбит» и «Адмиралъ». Бюджет патриотического блокбастера — 360 миллионов рублей. Прокат «Легенды о Коловрате» стартует 30 ноября 2017 года.