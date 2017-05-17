Концерты Swans и Dälek в России отменены из-за депрессии промоутера

Сразу две культовые группы, чьи концерты были давно анонсированы, не смогут приехать с концертами в России. Речь идет о нью-йоркских индастриал-рэперах Dälek и великом индустриально-психоделическом коллективе Swans.

Все дело в том, что российский организатор гастролей, агентство Artcto.Promo, перестало выходить на связь с артистами. Директор промоутерской компании, Алексей Клюев, как выяснилось, с начала апреля находится в депрессии и не в состоянии общаться с кем-либо кроме близких.

Напомним, Dälek должны были 20 мая выступать в петербургском клубе Place, а 21-го — в московском клубе «Шаги». Концерты группы Майкла Джиры были заявлены на 30 мая (Петербург, «Космонавт») и 1 июня (Москва, клуб RED).