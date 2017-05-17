8 июня в Петербург вернется Boiler Room — передвижная музыкальная онлайн-вечеринка, впервые проведенная в бойлерной лондонского района Далстон в 2010-м. За семь лет «Бойлерная» провела сотни трансляций с выступлениями актуальных электронных артистов и стала самой ожидаемой тайной вечеринкой в мире.

В этот раз она пройдет в Петербурге и станет второй частью масштабной инициативы Ballantine's x Boiler Room's True Music, поддерживающей как состоявшихся, так и начинающих музыкантов-новаторов. В проекте уже поучаствовало 120 международных и локальных артистов, которые отыграли на 14 вечеринках, и их выступления уже увидели более 42 миллионов зрителей по всему миру. Хедлайнером грядущего мероприятия станет один из лучших диджеев планеты, прямой наследник детройтского техно и чикагского хауса — Сэт Трокслер, который в рамках проекта посетит также Бразилию и Польшу.

Также в лайнапе диджей Магда, которая родилась в Польше, выросла в Детройте, живет в Берлине, записывается на лейбле Minus Ричи Хотина и является новейшей сенсацией электронной музыки. Еще гости вечеринки услышат выступление нашего человека в Нью-Йорке Юлии Говор, постоянной участницы нью-йоркских рейвов Output и off-программы фестиваля Sonar, работающей с артистами уровня Рикардо Виллалобоса. Именно она была выбрана Сэтом Трокслером для написания совместного трека, презентация которого пройдет на вечеринке 8 июня. Локальную сцену представит петербургский продюсер Андрей Гайворонский, он же Tripmastaz — желанный гость в клубах Берлина, Лондона, Нью-Йорка и Тель-Авива, известный своими релизами на лейблах Minus, Cécille, Desolat, Magnetic Recordings и собственном Plant 74. Из Москвы приедет любимица петербургcкой публики, резидент Arma 17 и Mosaique София Родина.

Как и всегда, попасть на вечеринку можно будет только по личному приглашению организаторов, однако Boiler Room и Ballantine’s дадут возможность получить билет 200 людям: попасть в их число можно, поучаствовав в конкурсе на сайте Mixmag.io.