«Ленинград», Лепс и Ёлка поздравят СКА с чемпионством

Петербургские хоккеисты СКА 28 мая будет праздновать победу в Кубке Гагарина и завоевание первого в истории клуба звания чемпионов страны.

Праздничное шествие начнется от площади Восстания в 16.00. Прямую трансляцию парада также можно будет посмотреть на большом экране на Дворцовой площади. Чемпионы страны провезут трофеи по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где хоккеисты и болельщики продолжат отмечать победу.

Завершится Парад Чемпионов СКА концертом с участием IOWA, Григория Лепса, Ёлки, L`One, группировка «Ленинград».