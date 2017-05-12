«Ленинград», Лепс и Ёлка поздравят СКА с чемпионством
Петербургские хоккеисты СКА 28 мая будет праздновать победу в Кубке Гагарина и завоевание первого в истории клуба звания чемпионов страны.
Праздничное шествие начнется от площади Восстания в 16.00. Прямую трансляцию парада также можно будет посмотреть на большом экране на Дворцовой площади. Чемпионы страны провезут трофеи по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где хоккеисты и болельщики продолжат отмечать победу.
Завершится Парад Чемпионов СКА концертом с участием IOWA, Григория Лепса, Ёлки, L`One, группировка «Ленинград».
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