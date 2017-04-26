«СПЛИН» выступит с лучшими песнями на Stereoleto-2017

Фестиваль Stereoleto-2017 продолжает объявлять хедлайнеров. Организаторы сообщили нам, что на третий день фестиваля, 9 июля, на главной сцене выступит группа «СПЛИН» - с программой из лучших песен.

Также в лайн-апе: британский трип-хоп коллектив U.N.K.L.E, киевская хип-хоп команда ГРИБЫ и инди-рокеры Pompeya.

Кроме того, на фестивале выступят Хаски, 25/17 и Моя Мишель, винтажные музыканты General Elektriks, финские музыканты Яакко Эйно Калеви и трио K-X-P, электрощики из Дании Sekuoia, интернациональный грув-коллектив из Тель-Авива Lucille Crew.

А также: инди- психоделические панк-рокеры ГШ (Glintshake), герои новой гитарной сцены БУЕРАК, ретрофутуристы из Петербурга Kim & Buran, полька-марьячи-панк-кабаре из Вильнюса «Антикварные зубы Кашпировского» и другие артисты.

Всего на Stereoleto на трех сценах выступит около 40 артистов из разных стран. Кроме того, в этом году фестиваль готовит специальную программу-посвящение творчеству группы «Кино» и Виктору Цою, 55-летие которого отмечается в 2017 году. В нее войдут выставочные проекты, лекции и грандиозный концерт «Симфонического кино» в сопровождении большого оркестра.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Петербурге билеты в театры и на концерты продают со скидкой до 50%

«Лед – сухой диоксид углерод»: в ИТМО сняли пародию на хит группы «Грибы»

«Яндекс.Музыка»: петербуржцы охладели к шансону и начали слушать «Грибы»

«Вечерний Ургант» превратил «Тает лед» группы «Грибы» в прогноз погоды

Посмотрите, как действуют «Грибы» на Филиппа Киркорова (спойлер: ему хорошо)

Таджики из Москвы перепели песню «Тает лед» группы «Грибы»

Видео: новый клип «Грибов»

«Сплин» выпустил клип на песню «Тревога»