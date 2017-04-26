Krec Я очень уважаю людей, сохраняющих веру определенному стилю и не теряющих своё лицо в наше меркантильное время, таких как Саша и команда её музыкантов. Именно время проверяет на прочность наши амбиции, отсеивает ненужное и делает из любителей профессионалов. Такие вещи, как страсть и любовь к музыке нельзя имитировать, ведь это как раз то, что слышно с первых нот и именно это будет звучать в истории чередой бесконечных воплощений».