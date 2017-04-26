Премьера: Саша Алмазова feat. Fuze Krec — Последний День На Земле
Саша Алмазова записала дуэт с репером Krec – трек «Последний День На Земле». Музыку написал петербургский саксофонист и композитор Леня Сендерский, текст сочинила сама Саша, ее коллектив Non Cadenza подключился на этапе аранжировки, а Krec зачитал куплет.
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Саша Алмазова
Oчень давней моей мечтой было сотворить что-то совместное с группой KREC! Всегда чувствовалось что-то близкое, родное, своё - в лирике, и музыке, да вообще во взгляде на мир в творчестве группы! Наконец, повод и песня случились. Леня Сендерский написал музыку, я ей очень вдохновилась и написала текст, мы с Non Cadenza сделали аранжировку, а Fuze придумал и зачитал свой куплет! Песня вошла в наш альбом и называется "Последний день на земле"».
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Krec
Я очень уважаю людей, сохраняющих веру определенному стилю и не теряющих своё лицо в наше меркантильное время, таких как Саша и команда её музыкантов. Именно время проверяет на прочность наши амбиции, отсеивает ненужное и делает из любителей профессионалов. Такие вещи, как страсть и любовь к музыке нельзя имитировать, ведь это как раз то, что слышно с первых нот и именно это будет звучать в истории чередой бесконечных воплощений».
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