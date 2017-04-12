Клуб «Космонавт» продает билеты на концерты со скидкой 50%. Акция продлится только сегодня, 12 апреля – в День космонавтики.

Так, за полцены можно купить билеты на выступления СБПЧ, Жени Любич, лидера группы «АукцЫон» Лени Федорова, Чичериной и других. Полный список можно найти здесь.

Купить акционные билеты можно до 23:59 часов на сайте MUZBILET.RU по промокоду и в собственных кассах MUZBILET.