IOWA, SunSay и Alai Oli выступят на крышах Петербурга

Организаторы концертов на крышах Roof Music Fest объявили даты запуска и лайн-ап. Фестиваль продлится с мая по сентябрь. Основными площадками для выступлений в этом году станут крыши Dot и Hi-Hat.

На крышах Петербурга выступят IOWA, SunSay, Alai Oli, Ассаи, Billy's band, Mgzavrebi, Нейромонах Феофан, Дунаевский Orchestra и многие другие джазовые, поп, инди и рок музыканты.

Кроме того, в новом сезоне запустятся классические концерты на крыше отеля Введенский.

Открытие фестиваля Roof Music Fest запланировано на 14 мая – на крыше Hi-Hat выступит группа Дунаевский Orchestra. Полное расписание летнего сезона 2017 организаторы объявят в ближайшее время. За расписанием концертов можно следить здесь

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