«Яндекс.Музыка»: петербуржцы охладели к шансону и начали слушать «Грибы»

Сервис «Яндекс.Музыка» выяснил, что петербуржцы слушали в марте. Лидерство делят украинские музыканты: группа «Грибы» и LOBODA. За ними следует британец Эд Ширан и российский певец Егор Крид.

Поисковик также выяснил, как изменились музыкальные вкусы горожан. Оказалось, что петербуржцы теряют интерес к шансону: с 2014 года популярность этого музыкального направления упала в два раза. Король жанра Михаил Круг в топе исполнителей сместился с первых мест до тридцатых, а «Бутырка» сместилась с 50-го места на 100-е.

Кроме того, люди стали заметно меньше слушать Стаса Михайлова, который в общем рейтинге потерял двадцать позиций и теперь занимает 30-е место. В два раза уменьшилась популярность Михаила Шуфутинского и Александра Розенбаума, а Елена Ваенга с 20-го места пикировала на 75-ое. Сейчас из российских шансонье в топе-30 входит только Григорий Лепс (15 место).