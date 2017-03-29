Ветераны российского рока «Аквариум» выпустили новый клип на песню «Что нам делать с пьяным матросом?».

Клип создал видеограф Роман Демин. В ролике музыканты исполняют песню на фоне нарисованного сказочного города, в котором из окошка машут Йоко Оно и Джон Леннон с плакатом «War is Over», женщина гуляет по улице с котом и цветами на голове, а главный герой — пьяный матрос — качается на сцене в окружении индуистских божеств.

Добавим, что трек «Что нам делать с пьяным матросом?»был записан еще в 2008 году и вошел в альбом «Лошадь белая».