«Аквариум» выпустили новый клип на песню «Что нам делать с пьяным матросом?»

 

Ветераны российского рока «Аквариум» выпустили новый клип на песню «Что нам делать с пьяным матросом?».

Клип создал видеограф Роман Демин. В ролике музыканты исполняют песню на фоне нарисованного сказочного города, в котором из окошка машут Йоко Оно и Джон Леннон с плакатом «War is Over», женщина гуляет по улице с котом и цветами на голове, а главный герой — пьяный матрос — качается на сцене в окружении индуистских божеств.

Добавим, что трек «Что нам делать с пьяным матросом?»был записан еще в 2008 году и вошел в альбом «Лошадь белая».

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