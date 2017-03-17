Певица LP соберет Ледовый дворец

В Ледовом дворце 21 июня даст концерт американская певица Лаура Перголицци, которая выступает под именем LP, рассказали нам PMI.

Перголицци была автором песен сверхпопулярных исполнителей: Рианны, Кристины Агилеры, Риты Оры, Шер и Backstreet Boys.

Занималась LP и своими проектами: за десять лет певица выпустила три альбома, но стала по-настоящему известна только летом 2016 года после песни «Lost on You», которая стала лидером хит-парадов Греции, Израиля, Италии и других стран.

Впервые в Петербурге LP выступила в декабре. Тогда она собрала клуб «Зал Ожидания».  

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