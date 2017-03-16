На Таллиннской неделе музыки выступят 18 российских коллективов

Музыкальная программа включает в себя выступления 237 артистов из 33 стран мира, также на импровизированных городских площадках пройдет более стони бесплатных концертов — музыка будет звучать в ресторанах, книжных магазинах, на площадях и даже на Балтийском вокзале. Десятки тысяч гостей, которые приедут со всей Европы, услышат всевозможные жанры: от фолка до рока, от этники до электроники. Российскую сцену представят 18 коллективов, в том числе из Петербурга: Алиса Вокс, «Ким и Буран», «ГШ» (Glintshake), A.Fruit, Delicate Feautres, «Добраночь», «Электрофорез», IVATU, Lucidvox, Mordens, Отава Е, Shortparis, Sobranie 8 18, «Спасибо», SPTNK, Trna, БЦХ, и пасош.