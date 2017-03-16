На Таллиннской неделе музыки выступят 18 российских коллективов
С 27 марта по 2 апреля в столице Эстонии состоится ежегодный Tallinn Music Week. Фестиваль проходит с 2009 года и за это время расширился до события городского уровня. Изначально он состоял из серии шоукейсов с музыкальной конференцией, теперь же в течение целой недели в разных уголках Таллинна пройдут мероприятия, связанные с музыкой, дизайном, искусством, урбанистикой, гастрономическими трендами и инновациями. Основной темой предстоящего TMW станет развитие гражданского общества, создание креативной экономики, бережное отношение к окружающей среде, благоустройство городского пространства.
Музыкальная программа включает в себя выступления 237 артистов из 33 стран мира, также на импровизированных городских площадках пройдет более стони бесплатных концертов — музыка будет звучать в ресторанах, книжных магазинах, на площадях и даже на Балтийском вокзале. Десятки тысяч гостей, которые приедут со всей Европы, услышат всевозможные жанры: от фолка до рока, от этники до электроники. Российскую сцену представят 18 коллективов, в том числе из Петербурга: Алиса Вокс, «Ким и Буран», «ГШ» (Glintshake), A.Fruit, Delicate Feautres, «Добраночь», «Электрофорез», IVATU, Lucidvox, Mordens, Отава Е, Shortparis, Sobranie 8 18, «Спасибо», SPTNK, Trna, БЦХ, и пасош.
Расписание событий:
27 марта – 2 апреля: гурмэ-фестиваль TMW Tastes, публичные дискуссии TMW Talks, программа городского пространства TMW Urban Space
28 марта – 2 апреля: арт-прорамма TMW Arts
30 марта – 1 апреля: музыкальный фестиваль
29 марта – 1 апреля: бесплатные концерты City Stage
31 марта – 1 апреля: конференция TMW Creative Impact
1 – 2 апреля: дизайнерский рынок
Подробная информация на сайте фестиваля.
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