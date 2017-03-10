В апреле выпустят два редких альбома Дэвида Боуи

Два редчайших альбома британского певца и музыканта Дэвида Боуи выйдут 22 апреля, сообщает The Guardian. Релиз приурочен к Дню музыкального магазина.

Диски будут выпущены ограниченным тиражом. Первый альбом – это концертный бутлег Cracked Actor (Live in Los Angeles 1974), сделанный во время гастролей Philly Dogs Tour. Вторая пластинка – Bowpromo, которая выходила в 1971 году как промоальбом. В основном туда вошли альтернативные версии песен, впоследствии включенных в номерной диск Боуи Hunky Dory.

Напомним, что Дэвид Боуи 10 января 2016 года скончался на 70-м году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание — британский рок-музыкант боролся с ним на протяжении полутора лет.