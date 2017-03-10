Видео: совместный клип The Weeknd и Daft Punk
Канадский музыкант, певец и композитор, известный под псевдонимом The Weeknd совместно с французским электронным дуэтом Daft Punk выпустили клип на композицию «I Feel It Coming» с третьего альбома канадца «Starboy». Ролик выполнен в духе космической фантастики 1980-х и вообще проникнут эстетикой этого десятилетия.
До этого Абель Тесфайе (настощее имя канадского артиста эфиопского происхождения) выпустил клип на заглавную песню со своей последней пластинки, она также была записана при участии французских электронщиков. А в записи вышедшей в конце 2016 года пластинки The Weeknd, помимо французов, приняли участие Кендрик Ламар и Лана Дель Рей.
Daft Punk — французский электронный дуэт, образованный в 1993 году Тома Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо. DP фактически сформировали френч-хаус, смешав диско, электро, синтипоп и безграничную иронию. Абель Тесфайе, которого с французскими коллегами роднило первоначальное стремление к полной анонимности, несколько лет назад был объявлен гением нового альтернативного R&B - музыки прерывистой, невеселой и парадоксально сексуальной.
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