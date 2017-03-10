В РПЦ предложили нанять Шнурова и Тимати для пропаганды русской культуры

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) предложил обратиться к Тимати и группе «Ленинград». Целью обращения он назвал просьбу, чтобы те исполнили песни на стихи русских классиков. Все это, по мысли епископа Тихона, сыграет большую роль в популяризации культуры среди молодежи.

Комментируя столь эксцентричную инициативу «Интерфаксу», епископ сказал: «У нас есть праздник — День славянской письменности и культуры. Несколько лет мы собирались на Красной площади и пели хором всей страной песни. Этот год мы хотим посвятить русской классике, пригласить самые популярные ансамбли и исполнителей. Например, если бы группа «Ленинград» исполнила какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое. Каких-то ещё исполнителей, Тимати, например».

Епископ Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов) — архиерей Русской православной церкви, епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, а также известнейший церковный писатель, автор православного бестселлера «Несвятые святые». Кроме всего прочего, Шевкунов является главным редактором интернет-портала Православие.Ru.