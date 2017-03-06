HIM приедут в Россию с последними концертами

Финская рок-группа HIM объявила о прощальном туре – музыканты во главе с фронтменом Вилле Вало завершают 26-летнюю карьеру, рассказали нам организаторы.

Концерты в России запланированы на конец осени: 24 и 25 ноября HIM выступит в петербургском ДК им. Ленсовета, а 26 ноября – в московском клубе «Stadium Live».

Добавим, что HIM дали начало новому музыкальному стилю – «любовному металлу» и стали первой в мире финской группой, чья пластинка (Dark Light) была сертифицирована золотым диском американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

Несколько лет HIM не выпускали новых песен – так, их последним альбомом стал «Tears on Tape», который вышел в 2013 году.