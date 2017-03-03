Стало известно, когда в Петербурге пройдет День уличной музыки

В Петербурге в прошлом году появился новый праздник — День уличной музыки. 20 мая на улицы города одновременно выйдут сотни музыкантов, для которых подготовят специальные сцены.

Жанровых или каких-либо других ограничений не предполагается: можно исполнять простые или сложные мелодии, джазовые или рок-н-ролльные, выступать группой или соло. Музыкальный флешмоб будет длиться весь день. Вокалисты, гитаристы, флейтисты и другие музыканты могут зарегистрироваться здесь.

День уличных музыкантов придумал литовский музыкант по имени Андрес Мамонтовас — первый праздник он организовал в Вильнюсе в 2007 году. Позже идея распространилась по Литве, а после охватила и другие города страны: музыканты выходили на улицы Тбилиси, Риги, Минска, Амстердама, Копенгагена. Петербург примет эстафету во второй раз — впервые праздник прошел 25 сентября

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Комментарии (1)

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  • Тома Розова 3 марта, 2017
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