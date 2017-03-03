В Мариинском-2 запускают серию бесплатных концертов

В Мариинском-2 возобновляют еженедельные бесплатные концерты. Сезон проекта «Открытая среда» продлится до конца мая.

Каждую среду в 14:00 все желающие смогут услышать музыку разных эпох и направлений — от Моцарта до Шостаковича. На ближайшем концерте 9 марта (перенос c 8 марта) в Фойе Стравинского прозвучит музыка Рахманинова, Прокофьева и Пьяццоллы. Полное расписание можно посмотреть здесь.

Контрамарку для посещения выдают на входе в театр. Впуск зрителей начинается за 30 минут до начала. Количество мест ограничено.