В Мариинском-2 запускают серию бесплатных концертов

В Мариинском-2 возобновляют еженедельные бесплатные концерты. Сезон проекта «Открытая среда» продлится до конца мая.

Каждую среду в 14:00 все желающие смогут услышать музыку разных эпох и направлений — от Моцарта до Шостаковича. На ближайшем концерте 9 марта (перенос c 8 марта) в Фойе Стравинского прозвучит музыка Рахманинова, Прокофьева и Пьяццоллы. Полное расписание можно посмотреть здесь.

Контрамарку для посещения выдают на входе в театр. Впуск зрителей начинается за 30 минут до начала. Количество мест ограничено.

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