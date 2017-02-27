Первый раз я приехал в Петербург больше десяти лет назад. Это сложное и мрачное место, но на его сцене я чувствую себя настоящей звездой. Непонятно, откуда в местной публике столько огня, потому что иногда посмотришь за петербургское окно — и плакать хочется. При этом мне нравится город. Особенно тем, что его не должно было быть вовсе, а он появился только благодаря авантюре Петра I. Это наш бриллиант и жемчужина — немного Европы у нас, варваров.

Петербург нельзя сравнивать с другими. Якобы схожесть с Амстердамом и Берлином — это стилистические натяжки. Подобный эмоциональный фон не дает больше ни одно место в мире.