Музыкальный директор фестивалей «Бокал и Рюмка», «О, Да! Еда!» и «Аврора», меломан Валера Шафиров в преддверии своего собственного концерта делится главными музыкальными впечатлениями начала 2017 года.
9 главных музыкальных явлений начала 2017 года
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Валерий Шафиров
Последняя премия «Грэмми» обескуражила своей моногамностью. Адель уносила призовые «граммофоны» сумками, а при этом казалось, что главному хиту церемонии – «Hello», уже несколько лет. Альбомы «21» и «25» слились в одно долгое девичье страдание. Для меня, в разные периоды жизни боготворившего далеко не одну Мать-Певицу, Адель не убедительна. Не героиня она. Не Уитни и не Мадонна. Вместо пяти октав – три, а вместо сексуальной революции – английская домохозяйка в кургузом кринолине. Зато элегантно беременеющая Бейонсе своим 9-минутным номером показала, на кого нужно будет молиться через пару сезонов. Вот уж Героиня, и Певица, и Мать, и Режиссер, и Продюсер. Ей только молока накопить, выносить двойню, и мир окончательно раскачается под ее PBR&B.
Вино, трудная любовь, сексуальные фетиши, отстраненный, но чувственный голос солиста и пронизывающая электроника – это московская группа Мальбэк. Абсолютный #musthear для экзальтированной и избирательной молодежи. Коллектив привезет в Петербург новые песни на одно из наших мероприятий в апреле.
Инфернальный блокбастер 90-х «Trainspotting», с еще юным тогда Макгрегором, возвращается сиквелом. Саундтрек из первого фильма точно до сих пор крутится кое у кого в плеерах, но во втором будет кое-что новенькое! Например, зубодробительное «Только Бог знает» от «Молодых отцов» из Эдинбурга (кажется и Макгрегор оттуда?)
Дуэт 5NIZZA выпустил после 12-летнего перерыва альбом «Ку». Сергей Бабкин и Андрей Запорожец и по отдельности удивительно хороши, но вместе они – сила, собирающая стадионы. Простые манифесты о человеческой дружбе под гитару и просветленные лица в зале – ответ многочленной вакханалии на концертах группировки Ленинград.
В мерцающий фальцет черного британца Sampha я влюблялся уже лет пять подряд. Он звучал на альбомах SBTRKT, Frank Ocean, Solange, Kanye West, Jessie Ware и других монстров neo-soul. Наконец вышел дебютный альбом певца, под названием Process. В нём много личной боли, но голос буквально парит над сложными настроениями и построениями.
Хрустальная святочная мелодия, придуманная украинским инди-дуэтом The Elephants, и записанная в Masterskaya Ивана Дорна. Ничего не могу поделать с тем, что в этом списке так много украинцев.
The xx с альбомом I See You реконструировали кассетный «инди-поп» конца 1980х. Мелодии настолько эстрадны, что иногда кажется, будто дуэтом запели Барбра Стрейзанд и Майкл Бубле. Но с минималистичной гитарой и выверенной пульсацией – это идеальный саундтрек для перемещения в гуще мегаполиса среди бела дня
Русскоязычная музыка – такой же заложник трех блатных аккордов, как американская - блюзового квадрата. С одной стороны – шансон, подминающий под себя уставших поп-менестрелей, а с другой – массовый рэп, выросший на пацанской идеологии, тревожных лицах и темных делах. Те же дворовые аккорды, не оставляющие слушателю шансов, просто положенные на другие битЫ. И поэтому не странно, что всё лучшее в русскоязычном рэпе делают парни с нерусскими корнями: L’One – грузин, Скриптонит – казах, Oxxxymiron – с 9 лет живет в Европе, а «Грибы» – киевляне. «Грибы», хоть и запустили свой урбо-велик еще в ноябре, но год 2017 мы запомним именно по ним — летом группа выступит на фестиваль Stereoleto-2017.
Alicia Keys еще до Нового года выпустила альбом Here, который я заслушал «до дыр». Нуаровый Нью-Йорк, забористые фортепианные рифы, болтовня гарлемских жителей, и такая понятная мелодика Алишии – все это затягивает тебя так, будто ты сам этот соул сочинил и поешь.
А в качестве бонустрека – пара композиций, которые можно будет услышать 22 февраля на концерте ШАФИРОV.
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