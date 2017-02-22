9 главных музыкальных явлений начала 2017 года

Последняя премия «Грэмми» обескуражила своей моногамностью. Адель уносила призовые «граммофоны» сумками, а при этом казалось, что главному хиту церемонии – «Hello», уже несколько лет. Альбомы «21» и «25» слились в одно долгое девичье страдание. Для меня, в разные периоды жизни боготворившего далеко не одну Мать-Певицу, Адель не убедительна. Не героиня она. Не Уитни и не Мадонна. Вместо пяти октав – три, а вместо сексуальной революции – английская домохозяйка в кургузом кринолине. Зато элегантно беременеющая Бейонсе своим 9-минутным номером показала, на кого нужно будет молиться через пару сезонов. Вот уж Героиня, и Певица, и Мать, и Режиссер, и Продюсер. Ей только молока накопить, выносить двойню, и мир окончательно раскачается под ее PBR&B.