9 главных музыкальных явлений начала 2017 года

The xx с альбомом I See You реконструировали кассетный «инди-поп» конца 1980х. Мелодии настолько эстрадны, что иногда кажется, будто дуэтом запели Барбра Стрейзанд и Майкл Бубле. Но с минималистичной гитарой и выверенной пульсацией – это идеальный саундтрек для перемещения в гуще мегаполиса среди бела дня