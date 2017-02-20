Манижа выпустила первый клип «Иногда»

 

Героиня обложки нашего февральского номера Манижа представила свой первый полноценный клип на песню «Иногда». В ролике: альбиносы в белых рубашках, струящийся полиэтилен и сама соул-дива, сплетенная в одну косу с пожилой женщиной — 71-летней моделью Ольгой Кондрашовой.

Манижа пояснила, что дама в возрасте выступает прообразом как ее самой, так и ее матери. А альбиносы, на ее взгляд, это люди, не принадлежащие ни к какой национальности — «самые красивые и чистые на планете».

Добавим, что ранее Манижа выпустила live-клип на песню «Люстра». Трек вошел в первый в мире Instagram-альбом «Manuscript», который певицы представила в конце декабря в полуразрушенном здании Церкви Святой Анны.

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