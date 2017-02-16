СМИ узнали, что петербургские клубы согласовывают концерты с православными активистами

СМИ выяснили, что петербургские клубы согласовывают концерты с православными активистами.

Представители Opera Concert Club уже обсуждают привозы с Анатолием Артюхом — бывшим главой «Народного собора» и помощником депутата Виталия Милонова. По его словам, организаторы дают ему список из 50 команд, он анализирует тексты, поведение на сцене и дает рекомендации.

А Олег Бесовский, владевший клубом «Зал Ожидания» до осени 2016 года, где до столкновения с православными и Артюхом должен был пройти концерт блэк-металл Belphegor, заявил, что организаторы сами заинтересованы в предварительном согласовании концертов, «чтобы не попадать на отмену концерта и бабки».

При этом сам Артюх заявил, что в будущем планирует заключать с организаторами договоры и зарабатывать на анализе текстов деньги.

Артюх также уверен, что рано или поздно он добьется запрета группировки «Ленинград» в России. «Это вопрос времени», — подчеркнул он.