На Flow-2017 выступит Frank Ocean

На Flow-2017 выступит визионер хип-хопа Frank Ocean, сообщили организаторы фестиваля, который пройдет с 11 по 13 августа в Хельсинки.

Также в списке хэдлайнеров: американская певица Лана Дель Рей, британская инди-поп команда The xx и диджей Aphex Twin.

Кроме того, свое участие в трехдневном опен-эйре подтвердили культовый альт-кантри и рок-артист Ryan Adams, электронный проект Moderat, американский рэпер Young Thug, британский продюсер и певец Sampha, рок-группа Sparks, инди-рокеры Car Seat Headrest, один из основателей и первопроходцев чикаго-хауса Mr. Fingers aka Larry Heard, идеолог чикагского техно Model 500, и проект Destiny Nicole Frasqueri – Princess Nokia.

В лайн-апе Flow также числятся австралийский битмейкер Flume, британцы London Grammar, американский хип-хопер Vince Staples, бескомпромиссный финский электронный проект Femme En Fourrure и другие.

Стоимость билетов — 175 евро. Их уже сейчас можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Напомним, Flow — фестиваль музыки и визуальных искусств, который ежегодно проходит в Хельсинки и собирает аудиторию в 30-40 тысяч человек. Хэдлайнерами программы в 2016 году стали Massive Attack и Игги Поп.