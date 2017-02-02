«Ленинград» и шум моря: Яндекс.Музыка назвала песни, которые россияне слушают на повторе

Яндекс.Музыка ко Дню сурка назвала песни, которые россияне слушают на повторе. Чемпионом оказался фанат «Ленинграда» из Москвы — он поставил трек «В Питере пить» 1186 раз.

«Санкт-Петербург — как и всегда, особенный город», — отмечают исследователи. В нашем городе живет человек, который 1066 раз слушал релаксирующую мелодию шума моря. В ногу с ним идет петербуржец, который 836 раз ставил трек «Сектора газа».

Пользователь из Астаны включал песню Билана «Тоска» 1004 раза, а в Екатеринбурге слушатель 839 раза ставил на репит саундтрек Геракла Рэтнера. Слушатель из Саратовской области прослушал трек Hold Yuh 666 раз.

А романтичный меломан из Пермского края прослушал «Мне нравится, что вы больны не мной» 635 раз. В Северной Осетии есть слушатель, который включил «Женщина, я не танцую» 461 раз.