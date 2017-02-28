Ваш отец Абисал Заурбекович был военным, мама Тамара Тимофеевна — инженер. Как получилось, что и вы, и ваш брат Валерий Абисалович стали музыкантами?

В роду Гергиевых мужчины традиционно становились военными, но папа был очень артистичен и потрясающе танцевал, а мама прекрасно играла на осетинской гармошке — у них обоих был очень хороший слух. Сегодня я не устаю поражаться тому, сколько сил, внимания и тепла родители вкладывали в наше воспитание: устроили нас в единственную в городе школу с углуб­ленным изучением английского языка, попасть в которую было очень сложно, регулярно водили на симфонические концерты в филармонию, смогли купить пианино — а инструмент тогда нужно было доставать. Помимо музыки и иностранных языков мы занимались спортом — особенно Валерий, который был заядлым футболистом. Мы очень хорошо учились — семья была настолько образцовой, что о нас в те далекие годы сняли документальный фильм. Я не собиралась становиться профессиональным музыкантом, но когда отец внезапно умер в возрасте сорока девяти лет, наш замечательный педагог Зарема Андреевна Лолаева, которая была для нас по сути второй мамой, предложила мне поступить в музыкальное училище. В пятнадцать лет я впервые выступила на сцене филармонии в качестве концертмейстера. Это было пятьдесят лет назад. Именно тогда я поняла, что настоящий божий дар, который может быть у человека, — это голос, и решила, что буду служить людям, у которых этот дар есть. Я стала много общаться с певцами, начала задаваться вопросами: как они берут дыхание, какие существуют секреты голоса, как складывается ансамбль. Я работала с сотнями вокалистов, со многими из них выступала на лучших сценах мира от Карнеги-холла до Ла Скала, но до сих пор у меня замирает сердце, когда я слышу особенный тембр голоса.

Но вы давно уже вышли за рамки профессии концертмейстера, а когда вы обнаружили в себе организаторские способности?

С 1987 по 1998 год я работала в Пермском театре оперы и балета, куда была приглашена вместе со своим мужем, драматическим тенором Грайром Ханеданьяном. Там был потрясающий директор Михаил Самуилович Арнопольский, которому нужно было только озвучить интересную идею и он тут же загорался. С его помощью я стала организовывать в Перми свои первые фестивали. В 1994 году вместе с композитором Игорем Рогалевым я основала в Петербурге Международный конкурс вокалистов имени Римского-Корсакова, лауреатами которого за прошедшие годы становились Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Василий Герелло, Даниил Штода — сегодня они составляют цвет нашей оперной школы. И этот конкурс продолжается, теперь я перенесла его на родину Николая Андреевича, в город Тихвин, где нам недавно удалось открыть замечательный памятник Римскому-Корсакову.