Художественный руководитель Академии молодых певцов Мариинского театра и Северо-Осетинского театра оперы и балета, концертмейстер, организатор фестивалей и конкурсов, отмечает в этом году пятидесятилетие творческой деятельности.
Лариса Гергиева: «Мы с детства учились музыке и языкам, а Валера еще был и заядлым футболистом»
Ваш отец Абисал Заурбекович был военным, мама Тамара Тимофеевна — инженер. Как получилось, что и вы, и ваш брат Валерий Абисалович стали музыкантами?
В роду Гергиевых мужчины традиционно становились военными, но папа был очень артистичен и потрясающе танцевал, а мама прекрасно играла на осетинской гармошке — у них обоих был очень хороший слух. Сегодня я не устаю поражаться тому, сколько сил, внимания и тепла родители вкладывали в наше воспитание: устроили нас в единственную в городе школу с углубленным изучением английского языка, попасть в которую было очень сложно, регулярно водили на симфонические концерты в филармонию, смогли купить пианино — а инструмент тогда нужно было доставать. Помимо музыки и иностранных языков мы занимались спортом — особенно Валерий, который был заядлым футболистом. Мы очень хорошо учились — семья была настолько образцовой, что о нас в те далекие годы сняли документальный фильм. Я не собиралась становиться профессиональным музыкантом, но когда отец внезапно умер в возрасте сорока девяти лет, наш замечательный педагог Зарема Андреевна Лолаева, которая была для нас по сути второй мамой, предложила мне поступить в музыкальное училище. В пятнадцать лет я впервые выступила на сцене филармонии в качестве концертмейстера. Это было пятьдесят лет назад. Именно тогда я поняла, что настоящий божий дар, который может быть у человека, — это голос, и решила, что буду служить людям, у которых этот дар есть. Я стала много общаться с певцами, начала задаваться вопросами: как они берут дыхание, какие существуют секреты голоса, как складывается ансамбль. Я работала с сотнями вокалистов, со многими из них выступала на лучших сценах мира от Карнеги-холла до Ла Скала, но до сих пор у меня замирает сердце, когда я слышу особенный тембр голоса.
Но вы давно уже вышли за рамки профессии концертмейстера, а когда вы обнаружили в себе организаторские способности?
С 1987 по 1998 год я работала в Пермском театре оперы и балета, куда была приглашена вместе со своим мужем, драматическим тенором Грайром Ханеданьяном. Там был потрясающий директор Михаил Самуилович Арнопольский, которому нужно было только озвучить интересную идею и он тут же загорался. С его помощью я стала организовывать в Перми свои первые фестивали. В 1994 году вместе с композитором Игорем Рогалевым я основала в Петербурге Международный конкурс вокалистов имени Римского-Корсакова, лауреатами которого за прошедшие годы становились Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Василий Герелло, Даниил Штода — сегодня они составляют цвет нашей оперной школы. И этот конкурс продолжается, теперь я перенесла его на родину Николая Андреевича, в город Тихвин, где нам недавно удалось открыть замечательный памятник Римскому-Корсакову.
С 1998 года вы руководите Академией молодых оперных певцов Мариинского театра, а для чего она создавалась?
Главная задача — воспитать настоящих профессионалов в эстетике этого театра. К нам съезжаются молодые дарования со всей страны, мы учим их пению, актерскому мастерству и языкам, готовим с ними сначала небольшие, а затем главные партии. Тем, у кого есть и голос, и хорошие мозги, и артистические способности, даются все возможности: три сцены Мариинки плюс камерные залы, которые позволяют делать удивительные концертные программы. При этом Мариинский театр материально поддерживает молодых вокалистов так, как это не принято нигде: они получают зарплату, кому-то помогают с жильем. Не удивительно, что лучшие из них взлетают как ракеты.
Кого из ваших учеников вы могли бы выделить?
На сегодняшний день выпускники Академии — это уже целая гвардия, по сути вся молодая труппа театра. Это сопрано Ольга Пудова и Анастасия Калагина, меццо-сопрано Надежда Сердюк и Анна Кикнадзе, тенор Дмитрий Воропаев, бас Илья Банник и многие другие. Нет ничего страшнее, чем потерять ученика, — в январе ушел из жизни тридцатисемилетний бас-баритон Эдуард Цанга, который совсем молодым приехал в академию из Нижнего Новгорода и за семнадцать лет сделал более девяноста ролей в Мариинском театре. Я очень горжусь победой своей ученицы Юлии Маточкиной на XV Конкурсе имени Чайковского.
В 2005 году вы стали худруком Северо-Осетинского театра оперы и балета — с тех пор живете на два города?
Да, постоянно летаю из Петербурга во Владикавказ. Театр тогда был на грани закрытия, но в очень сложных условиях ему удалось не только выжить, но и окрепнуть. За прошедшие годы мы поставили более пятидесяти спектаклей, в том числе «Трубадур» — я в качестве режиссера.
У вас большая семья, но профессиональным музыкантом из ваших племянников пока стал только Заурбек Гугкаев.
Я очень рада, что он выбрал профессию дирижера и делает успехи — у него сегодня уже большой репертуар и мои молодые певцы очень любят работать с ним. А недавно старший сын моего брата, Абисал Гергиев, выступал со своим отцом на фестивале «Лики современного пианизма». Мы очень за него волновались, но все прошло замечательно — надеюсь, что он тоже будет заниматься музыкой профессионально.
Текст: Виталий Котов
Фото: Валентин Блох
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