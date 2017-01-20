Филармония устроит цикл бесплатных концертов в фойе

Петербургская филармония в 2017 году продолжит цикл бесплатных концертов. По выходным в фойе молодые музыканты симфонических оркестров будут играть любимую камерную музыку.

«Концерты в фойе» можно посетить бесплатно при наличии билета на любое выступление в Большом зале Филармонии в текущем месяце. Кроме того, желающим нужно записаться на сайте в разделе «Спецпроекты».

Ближайший концерт «Инструментальные ансамбли ХХ века» пройдет 26 февраля. 12 марта Петербургское фортепианное трио сыграет музыку Клюзнера и Салманова. 8 апреля слушателей ждут «Произведения-монограммы» в исполнении «F-A-E-соната» и «Беляев-квартета». В программе на 22 апреля — «Гобой в ансамбле» с участием гобоиста Артема Исаева. А завершится цикл 28 мая — струнный октет Ave Musica исполнит музыку Энеску и Динику. Начало всех встреч — в 15:00.