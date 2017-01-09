Петербургский музей Пушкина пригласил Ферги на экскурсию

Американская певица Ферги выпустила новый клип на песню «Life Goes On». В нем она предстала в майке с портретом Пушкина и отрывком из его стихотворения «Не дай мне бог сойти с ума». В ответ на это директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов пригласил певицу в Петербург, передает «Life».



Некрасов пообещал прочитать ей то самое стихотворение, а также провести экскурсию по музею, Летнему саду, Невскому проспекту, Александринскому театру и другим значимым местам, связанным с именем поэта.

Помимо этого, директор музея отметил, что вряд ли клип Ферги увеличит популярность Пушкина, но сможет привлечь дополнительное внимание.

Фото: twitter.com/Fergie