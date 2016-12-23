Земфира выпустила новый альбом

Земфира сегодня, 23 декабря выпустила новый альбом «Маленький человек. Live». В новый диск певице хотелось вместить все, что было сыграно в одноименном туре в течение года. В пластинку вошло 30 песен: треки с двух концертов тура в «Олимпийском», а также записи с европейских выступлений.

Электронная версия альбома уже сегодня появилась в iTunes. Вечером в московском клубе Stadium Земфира презентует альбом, а гости концерта станут обладателями подарочного диска, который не поступит в свободную продажу.

Ранее Земфира объявила, что после этого тура она прекратит гастрольную деятельность. Так, екатеринбургское шоу в октябре должно было стать последним для российских поклонников. Однако, как сообщают организаторы концертов, выступление в «Stadium» и выход альбома «Маленький человек. Live» — «не прощание и не финальная точка. Скорее, восклицательный знак, который завершает большой и важный период в жизни Земфиры».