Социальная сеть «ВКонтакте» представила на конференции VK Content Day грядущие обновления. Среди них — новые возможности для монетизации и организации мероприятий, новый подход к верификации страниц, а также появление дизлайков в комментариях.
Ограниченные «галочки», появление дизлайков и подписка на «донаты»: что анонсировала «ВКонтакте» на VK Content Day
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Все фотографии предоставлены пресс-службой «ВКонтакте»
Одно из долгожданных обновлений — появление дизлайков в комментариях. Благодаря нем можно не вступать в дискуссию с автором поста, а просто выразить свое мнение пальцем «вверх» или «вниз». А для тех, кто полностью согласен и разделяет позицию автора, появится VK Donut. Новый способ монетизации позволяет совершать «донаты» нажатием кнопки — можно даже подписаться на пожертвования!
Новый подход к верификации ограничит возможность получить заветную «галочку». Теперь отметка станет только подтверждением официального статуса страницы — того, что ее ведут настоящие представители, а не фанаты или злоумышленники. Для того, чтобы подтвердить статус, достаточно закрепить связь со страницей с помощью документов. «Так станет проще найти сообщество любимой уютной кофейни или подписаться на многообещающего, но пока начинающего музыканта», — объясняют во «ВКонтакте».
Обновится и способ приглашения на мероприятия. Для того, чтобы организаторы не рассылали их всем подряд, а само событие было интересно пользователям, социальная сеть начнет выдавать «пригласительные» частями. Организатор сможет рассылать небольшое количество приглашений и получит следующую партию, только если получатели будут реагировать позитивно — принимать приглашение, переходить в сообщество или не жаловаться на спам.
Еще одно обновление — истории «ВКонтакте» станут доступны для всех сообществ. Правда, в сгруппированном виде — чтобы подписчики не потерялись в обилии контента. А еще с помощью мини-приложений каждый сможет создавать собственные интерактивные стикеры. Их тоже можно будет прикрепить к истории — для того, чтобы пользователь смог купить товар, вступить в беседу или оставить комментарий без отрыва от просмотра историй.
Как рассказали «Собака.ru» представители «ВКонтакте», все обновления произойдут в ближайшее время.
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