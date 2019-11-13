Ограниченные «галочки», появление дизлайков и подписка на «донаты»: что анонсировала «ВКонтакте» на VK Content Day

Обновится и способ приглашения на мероприятия. Для того, чтобы организаторы не рассылали их всем подряд, а само событие было интересно пользователям, социальная сеть начнет выдавать «пригласительные» частями. Организатор сможет рассылать небольшое количество приглашений и получит следующую партию, только если получатели будут реагировать позитивно — принимать приглашение, переходить в сообщество или не жаловаться на спам.

Еще одно обновление — истории «ВКонтакте» станут доступны для всех сообществ. Правда, в сгруппированном виде — чтобы подписчики не потерялись в обилии контента. А еще с помощью мини-приложений каждый сможет создавать собственные интерактивные стикеры. Их тоже можно будет прикрепить к истории — для того, чтобы пользователь смог купить товар, вступить в беседу или оставить комментарий без отрыва от просмотра историй.

Как рассказали «Собака.ru» представители «ВКонтакте», все обновления произойдут в ближайшее время.