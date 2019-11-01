Сегодня, 1 ноября, в России вступает в силу закон об изоляции Рунета — он должен обеспечить работоспособность российского сегмента Сети на случай угрозы. Однако начать действовать он сможет «по факту не на всей территории» страны — из-за отсутствия необходимого оборудования. Для его установки потребуется еще год.
СМИ: закон о суверенном Рунете не может начать действовать из-за отсутствия необходимого оборудования
С 1 ноября закон об изменениях в ФЗ «О связи» и «Об информации» вступил в силу частично. Ряд пунктов начнет действовать с 1 января 2021 года — в том числе и положение о национальной доменной зоне и криптографической защите. Закон обязывает операторов связи устанавливать специальное оборудование для противодействия угрозам, которое позволяет фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из участников тестирования оборудования, на его установку для полной изоляции Рунета потребуется еще около года. «Операторы с высокой долей вероятности готовы к исполнению закона. Но с 1 ноября для абонентов ничего не изменится», — рассказал изданию источник в одном из операторов связи, добавив, что власти пока не утвердили перечень угроз, при которых «рубильник рунета выключается». По словам другого собеседника, близкого к администрации президента, закон все же начнет работу, но «по факту не на всей территории» России.
Роскомнадзор начал установку оборудования, необходимого для реализации закона об устойчивом Рунете, в конце сентября 2019 года. К пилотному проекту, который был запущен в рамках одного региона России, присоединились все крупные операторы связи в стране — он проводился до середины октября в различных вариациях, от лабораторных до полевы
Напомним, 22 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета. 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон. В мае Правительство Российской Федерации обнародовало утвержденный план работы Центра управления автономным Рунетом на период до 2024 года. Роскомнадзор также огласил правила изоляции Рунета в случае возникновения угрозы. Позже правительство предложило заняться разработкой операторам связи и IT-компаниям. В конце июня Роскомнадзор начал собирать информацию от провайдеров для реализации закона об устойчивом Рунете.
Эксперты предполагают, что закон об изоляции Рунета приведет к снижению скорости подключения к Сети.
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