С 1 ноября закон об изменениях в ФЗ «О связи» и «Об информации» вступил в силу частично. Ряд пунктов начнет действовать с 1 января 2021 года — в том числе и положение о национальной доменной зоне и криптографической защите. Закон обязывает операторов связи устанавливать специальное оборудование для противодействия угрозам, которое позволяет фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из участников тестирования оборудования, на его установку для полной изоляции Рунета потребуется еще около года. «Операторы с высокой долей вероятности готовы к исполнению закона. Но с 1 ноября для абонентов ничего не изменится», — рассказал изданию источник в одном из операторов связи, добавив, что власти пока не утвердили перечень угроз, при которых «рубильник рунета выключается». По словам другого собеседника, близкого к администрации президента, закон все же начнет работу, но «по факту не на всей территории» России.

Роскомнадзор начал установку оборудования, необходимого для реализации закона об устойчивом Рунете, в конце сентября 2019 года. К пилотному проекту, который был запущен в рамках одного региона России, присоединились все крупные операторы связи в стране — он проводился до середины октября в различных вариациях, от лабораторных до полевы