Россельхознадзор запустил сервис, помогающий владельцам с перевозкой кошек и собак
Россельхознадзор по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям разработал сервис «Перевозка собак и кошек». Он работает в тестовом режиме на сайте территориального управления Службы.
Здесь можно узнать, какие прививки и обработки необходимо сделать животному и о ветеринарных документах, которых нужно подготовить хозяину домашнего питомца для его ввоза на территорию РФ или вывоза за рубеж.
Онлайн-сервис также позволяет записаться на конкретное время в удобное подразделение Управления Россельхознадзора для оформления документов и ускорить процесс получения международных ветеринарных сопроводительных документов. Помимо этого, владельцы кошек или животных могут получить ответы на актуальные вопросы о перемещении питомцев.
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