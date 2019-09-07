Россельхознадзор запустил сервис, помогающий владельцам с перевозкой кошек и собак

Россельхознадзор по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям разработал сервис «Перевозка собак и кошек». Он работает в тестовом режиме на сайте территориального управления Службы.

Здесь можно узнать, какие прививки и обработки необходимо сделать животному и о ветеринарных документах, которых нужно подготовить хозяину домашнего питомца для его ввоза на территорию РФ или вывоза за рубеж.