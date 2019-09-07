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Россельхознадзор запустил сервис, помогающий владельцам с перевозкой кошек и собак

Россельхознадзор по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям разработал сервис «Перевозка собак и кошек». Он работает в тестовом режиме на сайте территориального управления Службы.

Здесь можно узнать, какие прививки и обработки необходимо сделать животному и о ветеринарных документах, которых нужно подготовить хозяину домашнего питомца для его ввоза на территорию РФ или вывоза за рубеж.

Онлайн-сервис также позволяет записаться на конкретное время в удобное подразделение Управления Россельхознадзора для оформления документов и ускорить процесс получения международных ветеринарных сопроводительных документов. Помимо этого, владельцы кошек или животных могут получить ответы на актуальные вопросы о перемещении питомцев. 

 


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