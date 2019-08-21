На базе социальной сети «ВКонтакте» начало работать приложение AliExpress . В нем можно найти полный ассортимент маркетплейса.

Совершить покупки можно, не покидая соцсеть — пользователи смогут найти интересные товары, ознакомиться со всей информацией, оформить доставку и оплатить товары. Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.

«В будущем наши компании представят новый формат пользовательского контента в соцсети, который станет основой программы монетизации для авторов. Также план сотрудничества включает в себя уникальные предложения для продавцов и производителей товаров из России. Мы хотим сделать эти продукты органичной частью социальной сети и работаем в тесном контакте с нашими коллегами», — говорят во «ВКонтакте».

Напомним, ранее X5 Retail Group договорилась о сотрудничестве с крупнейшим китайским маркетплейсом AliExpress — теперь товары, заказанные онлайн, будут доставлять в продуктовые магазины «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». А в марте AliExpress запустил в продажу автомобилей в России.