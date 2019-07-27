В Петербурге погиб автор полумиллионного блога Road-To Film

В Петербурге погиб автор полумиллионного ютьюб-блога Road to film и диггер из Белоруссии Павел Ш — об этом сообщает телеграм-канал Mash. Информацию также подтвердил каналу 78.ru друг блогера, Максим Наумов.

По данным СМИ, тело Павла и еще одного молодого человека нашли в канализационном люке на глубине около 5 метров на набережной реки Карповки. Предположительно, блогер спустился туда ради съемок ролика — рядом нашли камеру.

Как сообщает Mash, Павел Ш. упал с высоты. А канал 78.ru утверждает, что, по предварительной информации, погибшие задохнулись. Официального подтверждения информации нет, причины гибели неизвестны.

Павлу Ш. было 40 лет, на его ютьюб-канал Road-To Film подписано около 600 тыс. Он выкладывал ролики о путешествиях в разные города России, рассказывал о мифах и легендах Петербурга и о подземельях Москвы.